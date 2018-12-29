В Калининске рецидивист угнал у собутыльника автомобиль

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-29T10:22:12+03:00

После этого он поехал отсыпаться домой

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В Калининске после возлияния спиртным ранее судимый мужчина угнал у собутыльника машину.

- 26 декабря двое знакомых распивали алкоголь возле дома потерпевшего. После этого 42-летний рецидивист тайно взял у товарища автомобиль ВАЗ-2106 с ключами в замке зажигания и поехал к себе домой, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После подачи заявления в полицию подозреваемый был задержан, даны признательные показания. По факту происшествия проводится проверка.