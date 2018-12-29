В Саратове снегоуборщик застрял в снегу

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-29T10:20:02+03:00

Жители недоумевают, почему он не мог расчистить дорогу сам себе

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Жители Заводского района негодуют, потому что от них уехал снегоуборщик.

- Вчера на подъезде к дому №2\2 по Прудной улице застряла снегоуборочная машина. Водитель не смог выбраться, просто развернулся и уехал, — высказывается Станислав Максимов в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Горожане не понимают, почему уборщик не смог расчистить себе дорогу и проехать.