В Саратове за незаконную продажу елок осудят еще пять псевдопредпринимателей
Составлены административные протоколы
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В Саратове за незаконную продажу елок и сосен задержаны еще пять человек.
- В ходе операции «Биосфера» в Саратове выявлены пять фактов реализации деревьев хвойных пород, с различными нарушениями включая торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По всем эпизодам нарушений составлены административные протоколы. Далее их передадут в суд.