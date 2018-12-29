В Саратове за незаконную продажу елок осудят еще пять псевдопредпринимателей

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-29T10:19:13+03:00

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В Саратове за незаконную продажу елок и сосен задержаны еще пять человек.

- В ходе операции «Биосфера» в Саратове выявлены пять фактов реализации деревьев хвойных пород, с различными нарушениями включая торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По всем эпизодам нарушений составлены административные протоколы. Далее их передадут в суд.