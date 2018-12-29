2018-12-29T10:19:13+03:00
Происшествия

В Саратове за незаконную продажу елок осудят еще пять псевдопредпринимателей

Составлены административные протоколы
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове за незаконную продажу елок и сосен задержаны еще пять человек.

- В ходе операции «Биосфера» в Саратове выявлены пять фактов реализации деревьев хвойных пород, с различными нарушениями включая торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По всем эпизодам нарушений составлены административные протоколы. Далее их передадут в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юлия Литневская вручила подарки в детских садах Заводского района
Упившийся наркоман в Марксе вызвал полицейского и воткнул нож ему в поясницу
Школьник ушел в гости к другу в селе Головановский и пропал
Супергероем России может стать Дед Мороз
В новогодние праздники энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» будут работать в особом режиме
В чечевице из Новобурасского района эксперты обнаружили опасные сорняки
Чиновник в Саратове пойдет под суд за сдачу недостроенной многоэтажки
Продолжаются поиски 12-летнего Сергея Кустова в Балаковском районе
В Саратове опрокинулся УАЗ «Буханка» [видео]
В Саратовской области обнаружили опасный антибиотик для животных
В Саратове ночью пожарные три часа тушили дворы
В сарае села Идолга сгорели куры, цесарки и кролики
Столовая областного правительства задолжала работникам 141 тыс. рублей
Компания из Краснокутского района ответит в суде за небезопасное зерно
В Калининске рецидивист угнал у собутыльника автомобиль
СОГАЗ-Мед: Десять ситуаций — одно решение