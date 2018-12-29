Отходы производства картона попали в реку Чардым

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-29T09:54:21+03:00

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Базарно-Карабулакский районный суд назначил штраф в 100 тыс. рублей начальнику производственной базы ООО «Саратовгофротара». В рамках уголовного дела 52-летний мужчина обвинялся в нарушении правил хранения отходов.

ООО «Саратовгофротара» занимается производством картона в селе Тарханы Новобурасского района Саратовской области. Начальник производственной базы не обеспечил условия для временного хранения жидких отходов производства, которые предприятие сливало в водоем-отстойник. Этот пруд не был соответствующим образом оборудован для таких сбросов. Кроме того, в марте 2018 года в результате прорыва плотины произошел слив из него отработанной жидкости, которая через каскад прудов, расположенных в Тарханах, попала в реку Чардым.

- Это повлекло загрязнение окружающей среды. В ходе предварительного расследования причинённый ущерб предприятием возмещён в полном объеме, допущенные нарушения устранены, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Суд назначил подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.