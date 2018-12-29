2018-12-29T09:32:14+03:00
Происшествия

В Саратове подростка избили и ограбили в подъезде

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В подъезде дома на проспекте Строителей Саратова 18-летнего подростка избили и отобрали у него мобильный телефон.

- Согласно заявлению, 27 декабря на парня напал его знакомый. Он нанес побои и отобрал сотовый телефон за 20 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе поисков 20-летний злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый за подобный разбой безработный. Возбуждено уголовное дело.

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