Пенсионер-рецидивист попался на краже кофе в Саратове

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-29T09:29:06+03:00

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В Волжском районе Саратова директор магазина на Кутякова, 7 сообщила в полицию о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшей, неизвестный гражданин похитил шесть упаковок кофе.

Добычей злоумышленника стали «Нескафе Голд» и «Нескафе Голд Бариста»на сумму 945,73 рубля.

В рамках операции «Антикриминал» полиция задержала подозреваемого — 70-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

Похищенное было изъято, мужчину отправили под подписку о невыезде.