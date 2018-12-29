Пенсионер-рецидивист попался на краже кофе в Саратове
Он отдал предпочтение «Нескафе»
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова директор магазина на Кутякова, 7 сообщила в полицию о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшей, неизвестный гражданин похитил шесть упаковок кофе.
Добычей злоумышленника стали «Нескафе Голд» и «Нескафе Голд Бариста»на сумму 945,73 рубля.
В рамках операции «Антикриминал» полиция задержала подозреваемого — 70-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.
Похищенное было изъято, мужчину отправили под подписку о невыезде.