В новогоднюю ночь перекроют центр Саратова

СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-29T07:49:33+03:00

Нельзя будет проехать вблизи Театральной площади

Изменить размер текста: A A

В Саратове на Новогоднюю ночь перекроют несколько центральных улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, с 7 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января будет введено ограничение на движение и парковку вблизи Театральной площади.

Запрет касается следующих улиц:

- Киселева от Вольской до Горького;

- Московская от Вольской до Соборной;

- Горького от Большой Казачьей до Челюскинцев;

- Большая Казачья от Горького до Радищева;

- Радищева от Волжской до Челюскинцев;

- Первомайская от Соборной до Радищева.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.