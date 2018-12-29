В новогоднюю ночь перекроют центр Саратова
В Саратове на Новогоднюю ночь перекроют несколько центральных улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, с 7 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января будет введено ограничение на движение и парковку вблизи Театральной площади.
Запрет касается следующих улиц:
- Киселева от Вольской до Горького;
- Московская от Вольской до Соборной;
- Горького от Большой Казачьей до Челюскинцев;
- Большая Казачья от Горького до Радищева;
- Радищева от Волжской до Челюскинцев;
- Первомайская от Соборной до Радищева.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.