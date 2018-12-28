2018-12-28T23:03:07+03:00
Общество

На уборку Саратова от снегопада вышло на 5 машин больше

Всего в ночь на субботу убирать снег вывели 162 единицы техники
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Бригадами МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба благоустройства» в Саратове продолжаются работы по расчистке дорог и тротуаров.

Как сообщили в мэрии, в ночь с 28 на 29 декабря будет задействовано 162 единицы снегоуборочной техники и несколько десятков рабочих. Это на 5 машин больше, чем работало накануне.

- Помимо МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства» на уборку дорожного покрытия выйдут привлеченные организации, - сообщили в мэрии.

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