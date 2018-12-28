Саратовец снял видео, как едет на работу прицепившись к трамваю
Прицепиться к трамваю чтобы доехать на работу - Саратов стоит в пробках.
Житель Саратова опубликовал видео, как он добирается на работу после снегопадов и жесткого паралича транспортной системы в городе.
Мужчина катился на лыжах, прицепившись к вагону трамвая маршрута №11 по спуску с горы в районе Молочки.
- Вот так я еду на работу. Все стоит вокруг, — демонстрирует кадры заснеженных обочин, автомобильной пробки и борт трамвая прицепившийся к нему саратовец. Видео в оригинале изобилует ненормативной лексикой.
Сервис Яндекс.Пробки ежедневно фиксирует в Саратове максимальные для него 10 баллов. Заторы на дорогах сохраняются не только в час-пик утром и вечером, но даже в течение дня.
В районе Молочки, где было снято видео, растаскивать затор приезжал БТР регионального ГУ МЧС.
БТР в Саратове помогает растаскивать заторыФото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Прицепиться к трамваю чтобы доехать на работу - Саратов стоит в пробках.