Саратовец снял видео, как едет на работу прицепившись к трамваю

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-28T18:39:11+03:00

Прицепиться к трамваю чтобы доехать на работу - Саратов стоит в пробках.

Чудовищные пробки на дорогах Саратова заставляют горожан искать альтернативу в дороге на работу и домой

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Житель Саратова опубликовал видео, как он добирается на работу после снегопадов и жесткого паралича транспортной системы в городе.

Мужчина катился на лыжах, прицепившись к вагону трамвая маршрута №11 по спуску с горы в районе Молочки.

- Вот так я еду на работу. Все стоит вокруг, — демонстрирует кадры заснеженных обочин, автомобильной пробки и борт трамвая прицепившийся к нему саратовец. Видео в оригинале изобилует ненормативной лексикой.

Сервис Яндекс.Пробки ежедневно фиксирует в Саратове максимальные для него 10 баллов. Заторы на дорогах сохраняются не только в час-пик утром и вечером, но даже в течение дня.

В районе Молочки, где было снято видео, растаскивать затор приезжал БТР регионального ГУ МЧС.

БТР в Саратове помогает растаскивать заторыФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский