СКР по Саратовской области начал выявлять среди сотрудников музыкантов и танцоров
Следственный комитет России объявил творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России.
Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры. Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив.
Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr.konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные.
Отбор победителей будет производиться лично руководством СК России совместно с членами Общественного совета ведомства – заслуженными и народными артистами.
Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2019 года.