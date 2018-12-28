2018-12-28T17:33:54+03:00
Общество

СКР по Саратовской области начал выявлять среди сотрудников музыкантов и танцоров

Всех обнаруженных соберут в один отряд
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Следственный комитет России объявил творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России.

Нам требуются талантливые гитаристы, пианисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, певцы и танцоры. Победители образуют в стенах ведомства вокально-инструментальный коллектив.

Желающие принять участие могут присылать видео на электронную почту skr.konkurs@yandex.ru. В заявке необходимо указать полные анкетные и контактные данные.

Отбор победителей будет производиться лично руководством СК России совместно с членами Общественного совета ведомства – заслуженными и народными артистами.

Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2019 года.

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