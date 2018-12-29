Балаковца осудили на три года за детское порно

СЕГОДНЯ 07:31 2018-12-29T07:31:17+03:00

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В Балакове Саратовской области осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в приобретении, хранении и распространении детского порно в интернете.

- С мая по сентябрь 2018 года мужчина скачал на свой компьютер видеоматериалы с детьми. К тому же он загрузил эти файлы в сеть для свободного скачивания другими пользователями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Преступление выявили местные полицейские. Мужчина признал свою вину на следствии и в суде. Его приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком.