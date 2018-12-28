2018-12-28T16:08:41+03:00
Происшествия

Дмитрию Соколову запретили ночью выходить из дома

Следователи продолжают расследование
Ольга Муравлёва
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК региона продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Хотя сам чиновник вины не признает.

- Суд запретил Соколову до 28 июня 2019 года покидать дом с 11 вечера до шести утра, общаться с рядом свидетелей по делу и появляться на территории министерства, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Напомним, следствие считает, что в период с 2015 года он, будучи министром, знал о том, что в трех подведомственных областных государственных организациях образовалась задолженность по налогам и страховым взносам свыше 35 млн рублей. Не желая ее погашать, Соколов создал условия для прекращения деятельности этих учреждений, чтобы после исключили из Единого госреестра юридических лиц, без проведения законной процедуры ликвидации и уплаты долгов.

Используя полномочия он организовал увольнение работников трех учреждений и вывод имущества из их управления. После этого имущество закрепили за вновь созданными госучреждениями, а уволенный персонал взяли туда на работу.

В результате учреждения с задолженностью исключили из реестра без выплаты 35 млн рублей, что нарушило интересы общества и государства в виде недополучения денег в бюджет.

Незаконную деятельность Соколова выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД региона. Сейчас следователи собирают улики, закрепляя доказательства. Расследование продолжается.

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