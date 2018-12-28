С 3 января начнется массовая эвакуация машин с улиц Саратова

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-28T16:00:09+03:00

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Сегодня, 28 декабря, городская администрация опубликовала список участков улиц, на которых нельзя будет оставлять машину с 1 января до 1 апреля 2019 года.

- Это места, отмеченные знаком «Остановка запрещена». Там будет указано время действия и напоминание — работает эвакуатор. Кроме того, появятся два знака, запрещающие стоянку по четным и нечетным числам месяца. Если оба они будут стоять на противоположных сторонах улицы, машине можно находится на обеих сторонах дороги с 19:00 до 21:00. Это время перестановки, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Ограничения коснутся 87 улиц.

Машины нарушителей будут эвакуировать с 3 января 2019 года. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта просит водителей оставлять номера телефонов в припаркованных автомобилях.