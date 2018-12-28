2018-12-28T15:45:06+03:00
Происшествия

Житель Саратовской области обманул налоговую и ЕГРЮЛ

Он решил возглавить после смерти брата его КФХ
Ольга Муравлёва
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Следователи Базарно-Карабулакского района Саратовской области завершили расследование в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в фальсификации единого госреестра юридических лиц.

- В июле 2017 года злоумышленник после смерти брата решил возглавить принадлежащее ему крестьянско-фермерское хозяйство. Об этом его попросили родственники. Мужчина предоставил в налоговую №19 по Саратовской области ложный документ, в котором говорилось, что он являлся членом того КФХ и после смерти брата остальные представители избрали его главой. Неверные данные внесли в ЕГРЮЛ, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД региона. Во время допроса подозреваемый признался во всем. Сотрудники СК после завершения расследования направили в суд ходатайство о наказании мужчины штрафом.

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