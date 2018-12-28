Саратовец стал заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-28T15:47:25+03:00

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Саратовский межрайонный природоохранный прокурор Александр Гончарь повышен в должности. Приказом Генпрокурора он занимает пост заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

Гончарь родился 2 октября 1963 года в селе Узморье.

В органах прокуратуры мужчина работает с 1988 года. Он был старшим следователем прокуратуры Энгельса, помощником, следователем, заместителем Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

У него есть нагрудные знаки — «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», «За верность закону» третьей степени.

На новой должности Александр Гончарь контролирует Самарскую, Ульяновскую, Чебоксарскую, Марийскую и Казанскую межрайонные природоохранные прокуратуры.