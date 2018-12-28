У дилера из Квасниковки забрали более 14 кг марихуаны
Дурь нашли в доме, дворе и машине
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В Саратовской области 37-летний житель Квасниковки признан виновным в выращивании и продаже наркотиков.
- С января по май 2017 года мужчина купил в интернете семена конопли. Он растил траву на приусадебном участке и продавал ее наркоманам, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Сельчанина задержали 2 ноября по подозрению в сбыте. Полиция обыскала его дом, двор и машину. Там нашли более 14 кг марихуаны.
Мужчину осудили на восемь лет исправительной колонии общего режима.