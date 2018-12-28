Замглавы Ленинского района обещает и дальше сносить незаконные торговые точки на 3-й Дачной [видео]

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-28T15:15:44+03:00

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Как мы уже сообщали, сегодня судебные приставы и представители администрации Ленинского района лично проконтролировали снос незаконных мини-павильонов компаний «Связной» и «Быстроденьги» площадью 31 кв. м у ДК «Россия» на 3-й Дачной. При этом чиновники пообещали, что будут сносить незаконные павильоны вплоть до полного освобождения площади Ленина от несанкционированных построек.

- Работа по сносу незаконных торговых точек ведется и будет осуществляться до тех пор, пока все земельные участки перед ДК «Россия» не будут освобождены согласно закону. К сожалению, этот процесс происходит очень долго, но все задействованные службы будут осуществлять всю необходимую работу, — заверил Максим Богомолов, замглавы по экономике администрации Ленинского района Саратова.

Напомним, приказом министерства культуры Саратовской области в 2001 году Дворец культуры «Россия» был включен в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Позже, в 2017 году, был установлен режим использования территории объекта, который запрещает на данной территории расположение торговых объектов, а договор аренды с ООО «Рекламный мир» был расторгнут.