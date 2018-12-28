2018-12-28T15:15:44+03:00
Общество

Замглавы Ленинского района обещает и дальше сносить незаконные торговые точки на 3-й Дачной [видео]

После сегодняшнего демонтажа мини-павильонов компаний «Связной» и «Быстроденьги» разберут и другие строения
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как мы уже сообщали, сегодня судебные приставы и представители администрации Ленинского района лично проконтролировали снос незаконных мини-павильонов компаний «Связной» и «Быстроденьги» площадью 31 кв. м у ДК «Россия» на 3-й Дачной. При этом чиновники пообещали, что будут сносить незаконные павильоны вплоть до полного освобождения площади Ленина от несанкционированных построек.

- Работа по сносу незаконных торговых точек ведется и будет осуществляться до тех пор, пока все земельные участки перед ДК «Россия» не будут освобождены согласно закону. К сожалению, этот процесс происходит очень долго, но все задействованные службы будут осуществлять всю необходимую работу, — заверил Максим Богомолов, замглавы по экономике администрации Ленинского района Саратова.

Напомним, приказом министерства культуры Саратовской области в 2001 году Дворец культуры «Россия» был включен в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Позже, в 2017 году, был установлен режим использования территории объекта, который запрещает на данной территории расположение торговых объектов, а договор аренды с ООО «Рекламный мир» был расторгнут.

Замглавы Ленинского района Максим Богомолов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два трамвая не ходят через Мирный переулок
Дмитрию Соколову запретили ночью выходить из дома
С 3 января начнется массовая эвакуация машин с улиц Саратова
Житель Саратовской области обманул налоговую и ЕГРЮЛ
Саратовец стал заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора
В Заводском районе почистили дворы после вмешательства прокуратуры
У дилера из Квасниковки забрали более 14 кг марихуаны
Валерий Радаев напомнил о достижениях Саратовской области за год
«Система-112» в Саратове: «Ростелеком» – инфраструктурный партнер
В Саратовский области под Новый год будет мороз
Саратовцев наградили за выдающиеся достижения
Пожарные 2,5 часа тушили авто в Ивановке
В новогодние праздники на маршруты выйдут более 350 мусоровозов
Десять пожарных тушили дом в Энгельсе
Саратовчанки против однополых браков
Жителям Саратова будет проще получать документы в органах ЗАГС
В Саратове уже днем пробки на 10 баллов
В Саратове встали пять трамваев и троллейбус
Николай Панков: Ни мандат, ни партбилет не помогут быть «равней» других граждан