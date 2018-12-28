«Система-112» в Саратове: «Ростелеком» – инфраструктурный партнер

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-28T14:03:33+03:00

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«Ростелеком» запустил в опытную эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру для «Системы-112» в Саратовской области. Единый номер 112 предназначен для оперативного вызова экстренных служб и их эффективного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях.

Защищенные каналы передачи данных «Ростелекома» объединили основной и резервный Центры обработки вызовов (ЦОВ) в Саратове, дежурно-диспетчерские и оперативные службы муниципалитетов: пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу.

- Когда людям требуется экстренная помощь, скорость и надежность передачи информации – важные факторы для сохранения жизни и здоровья. Защищенные каналы связи «Ростелекома» с высокой пропускной способностью обеспечивают оперативный обмен данными между службами чрезвычайного реагирования, — сказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» оборудовал рабочие места операторов ЦОВ и дежурно-диспетчерских служб в 42 районах области программно-аппаратными комплексами для обработки обращений. Диспетчеры принимают звонки с городских и мобильных телефонов и перенаправляют сообщение о происшествии всем необходимым оперативным службам. Система позволяет определить местоположение позвонившего и автоматически перезвонить ему, если соединение прервалось.

- У нас работают 17 операторов, в среднем они обрабатывают до трех тысяч вызовов в сутки. Полную информацию о происшествии мы передаем оперативным службам в течение 75 секунд с момента поступления обращения, — отметил начальник ЦОВ Юрий Пасюга.

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Центр обработки вызовов посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Для экстренных служб это шаг вперед. Надеюсь, что система пройдет все испытания и вскоре будет запущена в рабочем режиме, — сказал глава региона.