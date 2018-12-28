В Саратовский области под Новый год будет мороз

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-28T13:53:41+03:00

Ночью и утром — до -27 градусов

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В Саратовской области с 29 по 31 декабря ожидается аномально холодная погода. Ночью и утром температура будет достигать до -27 градусов.

- Это ниже нормы на девять градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

МЧС обращается к жителям области с просьбой соблюдать правила пожбезопасности, тепло одеваться перед выходом на улицу и проверять техническое состояние автомобиля на соответствие требованиям зимы.