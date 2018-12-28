Саратовцев наградили за выдающиеся достижения

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-28T14:14:31+03:00

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В саратовском театре юного зрителя имени Киселева 28 декабря прошло торжественное награждение жителей области.

Губернатор Валерий Радаев вручил награды наиболее отличившимся землякам указом президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- Алипова Людмила Николаевна — заместитель главного врача Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

- Харитонова Вера Федоровна — главный врач Саратовской детской инфекционной клинической больницы №5.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Меняйло Анатолий Михайлович — генеральный директор ЗАО «Пушкинское», Советский район.

За заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

- Ларионову Николаю Васильевичу — врачу Балаковской городской клинической больницы.

- Сорокиной Татьяне Михайловне — главному врачу Саратовской городской детской поликлиники №2.

- Филиппову Юрию Владимировичу — доценту Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского.

- Чехонацкой Марине Леонидовне — заведующей кафедрой Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского.

- Шадрунову Евгению Васильевичу — заведующему отделением Областной клинической туберкулезной больницы.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено Гудошникову Петру Николаевичу — заместителю начальника управления — руководителю службы ремонтов Управления по ремонтам Балаковского филиала акционерного общества «Апатит».

За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присвоено Кечиной Наталье Михайловне — начальнику отдела министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Селиванову Сергею Михайловичу — электромонтеру по обслуживанию подстанции Степновской группы подстанций Советского района филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Саратовские распределительные сети».

Распоряжением президента Российской Федерации за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента Российской Федерации награждена Астафьева Наталья Григорьевна — заведующая кафедрой Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского.

Благодарность Президента Российской Федерации вручается Саютину Александру Федоровичу — генеральному директору закрытого акционерного общества «СИРИУС-С».

Постановлением Губернатора Саратовской области за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры в области Почетным знаком Губернатора области награждается Тараканов Альберт Михайлович — артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены коллектива «Филармонические концертные исполнители» Саратовской областной филармонии имени Шнитке.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие газовой промышленности в Саратовской области Почетным знаком Губернатора Саратовской области награждается Недлин Михаил Самуилович — заместитель генерального директора по технической политике и стратегическому развитию акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и личные заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Почетным знаком Губернатора Саратовской области награждается Юрин Юрий Сергеевич — начальник Службы спасения Саратовской области.

Постановлением Губернатора Саратовской области в целях поощрения за заслуги в наставничестве молодежи учрежден Почетный знак Губернатора Саратовской области «За наставничество» за многолетний добросовестный труд, заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За наставничество» награждается:

- Блувштейн Григорий Аврамович — заместитель главного врача по хирургической помощи Областной клинической больницы;

- Прозоров Валерий Владимирович — заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского;

- Скворцова Надежда Николаевна — директор Саратовского областного колледжа искусств;

Распоряжением Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Почетной грамотой Губернатора Саратовской области награждается Зайчикова Наталья Борисовна — референт отдела планирования, анализа и отчетности управления бюджетного учета и отчетности управления делами правительства Саратовской области;

Благодарность Губернатора Саратовской области вручается

- Коликовой Тамаре Мартирьевне — заместителю заведующего по воспитательной работе Центра развития ребенка — детского сада №188.

- Подгорской Ольге Викторовне — консультанту отдела судебной работы и правовой информации правового управления правительства Саратовской области.