В новогодние праздники на маршруты выйдут более 350 мусоровозов

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-28T13:57:34+03:00

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В дни новогодних и рождественских праздников работа отрасли по обращению с ТКО будет вестись в штатном режиме. Региональный оператор продолжит координировать деятельность подрядчиков в каждом районе Саратовской области. Продолжится объективный контроль состояния контейнерных площадок.

- Все мы активно готовимся к Новому году, поэтому в праздничные дни количество мусора серьезно возрастает. Но мы готовы к повышенной нагрузке. Наша задача – обеспечить качественную коммунальную услугу, поэтому вся наша отрасль будет работать без выходных и праздников. Подрядчики предупреждены о высокой ответственности перед жителями Саратовской области. Локомотивы отрасли в регионе – мусороперерабатывающие комплексы в Энгельсе и Балаково будут ежедневно обеспечивать безопасную обработку и захоронение. А мусоровывозящие компании осуществлять сбор мусора с контейнерных площадок, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Замдиректора cаратовского филиала «Днепр. Смоленский регион» Федор Чатуров также подтвердил, что в праздничные дни организация работает без выходных в штатном режиме: «Мы обеспечиваем вывоз в большей части Левобережья. Наша работа отлажена. Мы ожидаем некоторое увеличение ТКО на площадках, но наша новая высокопроизводительная техника готова к возросшей нагрузке».

По словам директора МУП «Дорожник Заводского района» Алексея Герасимова все готово к праздникам и мусор будет вывезен своевременно.

- Мы понимаем, насколько важна наша работа для жителей Саратова. Мы своевременно подготовились к праздничным дням и готовы обеспечить регулярный вывоз ТКО, — отметил он.

- Техника и люди полностью готовы к увеличению объемов работы и мусор будет вывезен по регламенту и без сбоев, — заявил директор Игорь Фомин директор ООО «Экотехника».

В новогодние праздники на линии будет выведено более 350 единиц спецтехники, включая технику субподрядных организаций. Максимальное количество рейсов мусоровозов запланировано на 2 января. Благодаря выстраиванию маршрутов движения техники с учетом дорожной обстановки, появляется возможность оперативного сбора ТКО с большего количества контейнерных площадок. Всю поступающую от жителей информацию о проблемах на той или иной площадке сотрудники Регоператора оперативно передают той компании, которая отвечает за вывоз на конкретном объекте.

Напомним, что весь объем образующихся отходов направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты коммунальной инфраструктуры Саратовской области. Функционирование новой отрасли стало возможным благодаря «зеленым» инвестициям в соответствии с концессионным соглашением с АО «Управление отходами».

Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Звонки принимаются по номеру: 8-800-222-64-90.