Саратовчанки против однополых браков
Сегодня, 28 декабря, в управлении по делам ЗАГС рассказали о предпочтениях жительниц Саратовской области.
Этим летом в Саратове был проведен парад невест. Принять участие в мероприятии захотело 50 пар молодоженов.
По словам начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, горожане хотят сделать его традиционным.
- Уже начали спрашивать, будет ли такая акция в этом году. Наверное, будем стараться это делать. Ведь только своими силами мы это не проведем, — рассказала она.
Перенимать нетрадиционные ценности саратовчанки не торопятся.
Юлия Пономарева сказала, что пока по поводу заключения однополых браков со своей половинкой никто не обращался.