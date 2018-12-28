Саратовчанки против однополых браков

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-28T13:32:34+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в управлении по делам ЗАГС рассказали о предпочтениях жительниц Саратовской области.

Этим летом в Саратове был проведен парад невест. Принять участие в мероприятии захотело 50 пар молодоженов.

По словам начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, горожане хотят сделать его традиционным.

- Уже начали спрашивать, будет ли такая акция в этом году. Наверное, будем стараться это делать. Ведь только своими силами мы это не проведем, — рассказала она.

Перенимать нетрадиционные ценности саратовчанки не торопятся.

Юлия Пономарева сказала, что пока по поводу заключения однополых браков со своей половинкой никто не обращался.