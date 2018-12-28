Жителям Саратова будет проще получать документы в органах ЗАГС
Саратовский ЗАГС вошел в большую проектную работу «Единый госреестр ЗАГС».
- Это система, которая содержит информацию о рождении, установлении отцовства, усыновлении и удочерении, заключении и расторжении брака, смене имени и смерти. База позволит получать документ в любом месте. Раньше для этого нужно было явиться в региональное отделение ЗАГС, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева на сегодняшнем мероприятии в управлении по делам ЗАГС.
Это федеральная база. Все учреждения перешли на эту систему с 1 октября.
Все данные будут в электронном формате. А раньше они были в бумажном и хранились в самих учреждениях.
Закончить перенос всех данных в электронный вид планируют к 2020 году.
Там будут все записи с 1925 года. Сейчас уже внесено 3,6 млн — более трети от общего числа.