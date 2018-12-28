За пять минут до Нового года средний чек покупок возрастает почти вдвое

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-28T12:06:58+03:00

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Сбербанк исследовал, что жители России покупают в последний день перед Новым годом и за пять минут до боя курантов:

- 31 декабря 2017 года пик покупательской активности жителей страны приходился на 12:00.

- За 5 минут до Нового года средний чек покупки увеличился почти вдвое.

- Чаще всего россияне покупали традиционные новогодние продукты.

- В 57 регионах в последние пять минут уходящего 2017 года не было зафиксировано практически никаких транзакций.

Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, на что тратили средства жители страны год назад в преддверии Нового года.

Средний чек покупки 31 декабря 2017 года был ниже показателя всей предновогодней недели на 21% и составлял 700-750 руб. Однако за 5 минут до боя кремлевских курантов эта величина выросла почти вдвое, до уровня 1350-1400 руб. Скорее всего, похожую динамику изменений следует ожидать и в этом году.

Основную часть расходов граждане России, конечно же, совершают в течение всего 31 декабря. 75% трат приходится на временной интервал с 10:00 до 17:00, а пик активности — на полдень.

Список наиболее популярных покупок предсказуемый и состоит из традиционных продуктов для новогоднего стола: мандаринов (средний чек покупки 85-95 руб.), бананов (60-70 руб.), напитков и соков (95-105 и 100-110 руб. соответственно).

После 23:00 покупки в супермаркетах и других магазинах резко сокращаются, потребительская активность в целом падает практически до нуля. В течение последнего часа 2017 года было совершено 0,2% от всех расходов за 31 декабря, а в последние пять минут 2017 года (с 23.55 до 0.00) — менее 0,01% от всех расходов.

Но, несмотря на это, некоторые граждане успевают за эти пять минут сделать очень много. Список покупок по-праздничному разнообразен: оплата развлекательных программ в заведениях (1500-1600 руб.), покупка коктейлей (270-300 руб.), а также отражение новых веяний встречать Новый год в общественных местах — оплата услуг ледовых катков (800-820 руб.). Кто-то перед наступлением нового года особенно верит в волшебство: лотереи попали в топ-5 статей расходов. Те, кто решил испытать удачу в последние минуты 2017 года, тратили на это в среднем 760-780 руб.

По уровню предновогодней активности регионы России значительно отличаются. Так, в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО относительно высокая активность заметна и в последний час, и непосредственно за 5 минут до Нового года. Далее следует Москва, где и доля трат относительно высока (0,03% от всех трат 31 декабря 2017 года пришлись на период 23:55-00:00), и объем расходов также значим (около 2 млн руб. безналичных расходов было совершено непосредственно перед боем курантов).

В 57 регионах в последние пять минут уходящего года не было зафиксировано практически никаких транзакций. И это вполне объяснимо — большинство россиян предпочитает не отвлекаться от новогоднего праздника и семьи.

«Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных России по версии CNews Analytics. Через нее обрабатываются данные каждой четвертой кассы в стране; в системе компании активно более 600 тыс. ККТ по всей территории РФ. «Платформа ОФД» ежедневно передает в Федеральную налоговую службу более 30 млн кассовых чеков.