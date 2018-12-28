Приставы забрали у саратовца Mercedes, за который тот забыл заплатить

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-28T11:29:35+03:00

Чтобы арестовать и вывезти машину, пришлось выкопать ее из снега

Мероприятие прошло в рамках акции «Узнай о своих долгах»

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Судебные приставы в Саратовской области 26 декабря провели рейд по должникам. Во Фрунзенском районе одним из должников покупатель люксового автомобиля. Мужчина взял кредит на покупку автомобиля Mercedes, и перестал оплачивать ежемесячные суммы банку.

В общей сложности банкиры потребовали с любителя немецкого автопрома 1,5 млн рублей. Гасить долг никто не торопился и в результате приставы наложили арест машину.

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку для дальнейшей продажи, чтобы погасить долг.