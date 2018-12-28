Приставы забрали у саратовца Mercedes, за который тот забыл заплатить
Мероприятие прошло в рамках акции «Узнай о своих долгах»
Чтобы арестовать и вывезти машину, пришлось выкопать ее из снега
Изменить размер текста:
Судебные приставы в Саратовской области 26 декабря провели рейд по должникам. Во Фрунзенском районе одним из должников покупатель люксового автомобиля. Мужчина взял кредит на покупку автомобиля Mercedes, и перестал оплачивать ежемесячные суммы банку.
В общей сложности банкиры потребовали с любителя немецкого автопрома 1,5 млн рублей. Гасить долг никто не торопился и в результате приставы наложили арест машину.
Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку для дальнейшей продажи, чтобы погасить долг.