Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» погасили более 5 млн рублей долга после предупреждений

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-28T11:58:46+03:00

Теперь их выпустят из России на праздники

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Свыше 900 жителей Саратова, Энгельса и Балакова оплатили более 5 млн рублей после предупреждений энергетиков о санкциях, которые могут коснуться должников за тепло и горячую воду. В ноябре специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» разослали 5 343 уведомления клиентам, каждый из которых накопил тепловых долгов свыше 30 тыс. рублей.

Погасившие долги горожане теперь избегут санкции в виде судебных разбирательств, арестов имущества, запретов на совершение сделок. Кроме того, в новогодние праздники они смогут беспрепятственно провести каникулы за границей. Например, в Энгельсе четыре крупных должника за тепло оплатили более 190 тыс. рублей.

По итогам 11 месяцев в Саратове, Энгельсе и Балакове энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» оформили 12 829 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 160 млн рублей. В 2018 году работа в отношении должников из числа физических лиц увеличена в несколько раз и будет продолжена.

Энергетики призывают не доводить ситуацию до суда и обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы урегулировать задолженность. Энергетики призывают не доводить ситуацию до суда и обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы урегулировать задолженность. Офисы компании расположены по следующим адресам: Саратов, улица Чернышевского, 122, контактные телефоны: 98-65-09, 98-68-00. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, улица Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №№1 и 2, телефон 8 (8453) 54-42-75. Балаковский офис компании находится по адресу: проспект Героев, 23. Контактные телефоны: 32-20-20, 8-800-100-10-12.