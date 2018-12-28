Сбивший полицейских в Саратове наркоман оказался невменяемым
В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении молодого наркомана, который скрываясь от полиции сбил машиной двух стражей порядка.
По версии следователей СУ СКР по региону, днем 12 июля 2018 года 24-летний житель Саратова на своей машине сбил двух полицейских одного из подразделений ГУ МВД России области. Они на 5-м Динамовском проезде пытались задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
- От удара о бампер один из полицейских упал на капот машины и ударился головой о лобовое стекло автомобиля. С полученными травмами он был госпитализирован в леченое учреждение. Второй сотрудник «заработал» более легкие телесные повреждения, причинившие физическую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у одного из потерпевших диагностировано сотрясение головного мозга, у второго — ссадины и кровоподтеки рук, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
В тот же день мужчину задержали в Саратове при участии сотрудников Росгвардии.
Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что у подозреваемого «психическое расстройство, возникшее после совершения противоправного деяния».
Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд. Мужчину собираются направить на принудительное лечение.