Сбивший полицейских в Саратове наркоман оказался невменяемым

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-28T11:49:22+03:00

От удара один из полицейских получил сотрясение мозга

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении молодого наркомана, который скрываясь от полиции сбил машиной двух стражей порядка.

По версии следователей СУ СКР по региону, днем 12 июля 2018 года 24-летний житель Саратова на своей машине сбил двух полицейских одного из подразделений ГУ МВД России области. Они на 5-м Динамовском проезде пытались задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

- От удара о бампер один из полицейских упал на капот машины и ударился головой о лобовое стекло автомобиля. С полученными травмами он был госпитализирован в леченое учреждение. Второй сотрудник «заработал» более легкие телесные повреждения, причинившие физическую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у одного из потерпевших диагностировано сотрясение головного мозга, у второго — ссадины и кровоподтеки рук, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

В тот же день мужчину задержали в Саратове при участии сотрудников Росгвардии.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что у подозреваемого «психическое расстройство, возникшее после совершения противоправного деяния».

Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд. Мужчину собираются направить на принудительное лечение.