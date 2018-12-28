2018-12-28T11:47:36+03:00
Общество

«Т Плюс» не проводит работы по улице Деловая

Энергетики опровергли сообщение мэрии
Екатерина Семенова
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Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» уточнили сообщение администрации города о проведении работ на улице Деловая.

- Энергетики проводили 27 декабря ремонтно-профилактические работы на перекрестке улиц Деловая и Тверская. Все работы были закончены в тот же день. Сегодня, 28 декабря, на указанном участке ремонт не ведется, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия.

Ранее на официальном сайте администрации появилось сообщение, что в связи со вскрышными работами автобусы №№61 и 68 будут ходить по улице Деловая по укороченному маршруту.

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