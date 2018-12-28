В Саратовской области больше умирают, чем рождаются

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-28T11:29:23+03:00

Больше всего рожают те, кому за 30

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 декабря, на мероприятии в спецотделе ЗАГС озвучили статистику по рождению и смертности в Саратовской области.

Об итогах года рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

За 11 месяцев 2018 года в Саратовской области умерло 31 299 человек. А за такой же период 2017 года — 31 030.

За 11 месяцев 2018 года родилось 20 738 детей. А по прогнозу до конца года эта цифра должна вырасти до 22 169.

Из новорожденных пока больше мальчиков — 52%.

Больше всего детей рожают те, кому уже больше 30 лет. На втором месте — роженицы в возрасте 25–29 лет.

А 16-летних мам стало меньше. Если в 2012 году их было 28, то в этом году — 15.