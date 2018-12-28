Для поисков пропавшего в Балаковском районе ребенка нужны лыжи и снегоступы
12-летний мальчик пропал 27 декабря
Сергей Кустов
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В Балаковском районе ведутся поиски ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летний Сергей Кустов пропал 27 декабря.
Рост 170 см, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
На момент пропажи Сергей Кустов был одет в темно-синюю куртку со светло-коричневыми рукавами, серый меланжевый свитер, темно-синее трико, темные зимние кроссовки на шнурках и красную шапку.
Ребенка ищут и на открытой местности. По словам волонтеров, им требуются снегоступы и лыжи.