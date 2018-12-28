Для поисков пропавшего в Балаковском районе ребенка нужны лыжи и снегоступы

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-28T11:03:44+03:00

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В Балаковском районе ведутся поиски ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летний Сергей Кустов пропал 27 декабря.

Рост 170 см, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи Сергей Кустов был одет в темно-синюю куртку со светло-коричневыми рукавами, серый меланжевый свитер, темно-синее трико, темные зимние кроссовки на шнурках и красную шапку.

Ребенка ищут и на открытой местности. По словам волонтеров, им требуются снегоступы и лыжи.