В Саратовской области родились Ясна и Эльбрус

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-28T11:22:42+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в саратовском спецотделе ЗАГС рассказали, сколько детей получили необычные имена и какие именно.

Самые особенные имена мальчиков: Испаният, Султан, Еремей, Рагнар, Еронир, Евсей, Тастемир.

Девочек назвали: Тамила, Анисья, Ильвина, Бажена, Ясна, Мадлен, Розали.

Всего необычные имена саратовские родители дали 48 детям.

18 декабря родился трехтысячный новорожденный ребенок в Энгельсе — Евфимия. В Ленинском районе трехтысячный ребенок родился 10 ноября.

В этом же районе родилось 47 двойняшек. Одну двойню назвали Мухаммед и Али.

А тройняшек — 9.

- Больше всего детей, 16 205, родилось у родителей законном в браке. На втором месте матери-одиночки, а рожденных у двух родителей не в браке — 2 116, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.