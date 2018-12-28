На улицы Саратова выведут 7 тыс. дворников

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-28T11:17:49+03:00

А также 484 снегоуборочные машины

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Мэрия Саратова отчиталась об уборке дорог.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, на расчистку дорог 28 декабря отправлены более 7 тыс. человек и 484 единицы техники.

При этом, кроме рабочих специализированных служб, к уборке снега привлечены дворники управляющих организаций и сотрудники коммерческих предприятий.

За минувшие сутки из Саратова вывезли более 7,5 тыс. кубометров снега и наледи. На дороги было высыпано 359 тонн песко-соляной смеси и 74 тонны реагентов.