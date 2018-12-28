2018-12-28T11:16:20+03:00
Общество

Служебное авто в Саратове арестовали за 106 неоплаченных штрафов

Долг по штрафам за ПДД превысил 70 тыс. рублей
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В Саратове сотрудники отдела по взысканию административных штрафов регионального УФССП обнаружили автомобиль марки Toyota 2016 года выпуска, на котором числились неоплаченными 106 штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма долга по ним составила почти 70 тыс. рублей.

Машина оказалась зарегистрирована на одну из саратовских организаций.

До сих пор приставы не могли взыскать штрафы — по указанному адресу организации не было, денег на банковских счетах также не оказалось. После ареста авто представитель организации полностью погасил задолженность в тот же день.

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