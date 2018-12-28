Для молодоженов Саратовской области готовы 15 красивых дат
Сегодня, 28 декабря, на пресс-завтраке в Управлении по делам ЗАГС Саратовской области рассказали о новинках подачи заявлений на регистрацию брака и о красивых датах для заключения в 2019 году.
- Сейчас есть одно нововведение для молодоженов. Если раньше заявление подавалось за два месяца, то теперь это можно сделать в срок от 1 до 12 месяцев. Такая возможность есть на сайте Госуслуг или в порядке живой очереди. Сейчас уже регистрируются на август, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
«Красивыми» датами в следующем году станут:
19.01.2019;
19.02.2019;
19.03.2019;
19.04.2019;
19.06.2019;
08.07.2019;
19.07.2019;
19.08.2019;
09.09.2019;
19.09.2019;
29.09.2019;
19.10.2019;
19.11.2019;
31.12.2019.
А 19.12.2019 пройдет ночная регистрация брака.
- Пусть традиция ночных регистраций станет устойчивой. В Поволжском федеральном округе, кроме как в Саратове, нигде таких нет, — добавила Юлия Пономарева.