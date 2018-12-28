Для молодоженов Саратовской области готовы 15 красивых дат

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-28T11:14:53+03:00

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Сегодня, 28 декабря, на пресс-завтраке в Управлении по делам ЗАГС Саратовской области рассказали о новинках подачи заявлений на регистрацию брака и о красивых датах для заключения в 2019 году.

- Сейчас есть одно нововведение для молодоженов. Если раньше заявление подавалось за два месяца, то теперь это можно сделать в срок от 1 до 12 месяцев. Такая возможность есть на сайте Госуслуг или в порядке живой очереди. Сейчас уже регистрируются на август, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

«Красивыми» датами в следующем году станут:

19.01.2019;

19.02.2019;

19.03.2019;

19.04.2019;

19.06.2019;

08.07.2019;

19.07.2019;

19.08.2019;

09.09.2019;

19.09.2019;

29.09.2019;

19.10.2019;

19.11.2019;

31.12.2019.

А 19.12.2019 пройдет ночная регистрация брака.

- Пусть традиция ночных регистраций станет устойчивой. В Поволжском федеральном округе, кроме как в Саратове, нигде таких нет, — добавила Юлия Пономарева.