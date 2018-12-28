2018-12-28T11:14:53+03:00
Общество

Для молодоженов Саратовской области готовы 15 красивых дат

Одна из них — ночная
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 декабря, на пресс-завтраке в Управлении по делам ЗАГС Саратовской области рассказали о новинках подачи заявлений на регистрацию брака и о красивых датах для заключения в 2019 году.

- Сейчас есть одно нововведение для молодоженов. Если раньше заявление подавалось за два месяца, то теперь это можно сделать в срок от 1 до 12 месяцев. Такая возможность есть на сайте Госуслуг или в порядке живой очереди. Сейчас уже регистрируются на август, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

«Красивыми» датами в следующем году станут:

19.01.2019;

19.02.2019;

19.03.2019;

19.04.2019;

19.06.2019;

08.07.2019;

19.07.2019;

19.08.2019;

09.09.2019;

19.09.2019;

29.09.2019;

19.10.2019;

19.11.2019;

31.12.2019.

А 19.12.2019 пройдет ночная регистрация брака.

- Пусть традиция ночных регистраций станет устойчивой. В Поволжском федеральном округе, кроме как в Саратове, нигде таких нет, — добавила Юлия Пономарева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков: Ни мандат, ни партбилет не помогут быть «равней» других граждан
За пять минут до Нового года средний чек покупок возрастает почти вдвое
На 3-й Дачной в Саратове сносят павильоны
Приставы забрали у саратовца Mercedes, за который тот забыл заплатить
На Театральной площади пройдет последняя сельхозярмарка
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» погасили более 5 млн рублей долга после предупреждений
Сбивший полицейских в Саратове наркоман оказался невменяемым
«Т Плюс» не проводит работы по улице Деловая
В Саратовской области больше умирают, чем рождаются
Для поисков пропавшего в Балаковском районе ребенка нужны лыжи и снегоступы
В Саратовской области родились Ясна и Эльбрус
В Саратовской области запустили второй мультиплекс цифрового вещания
На улицы Саратова выведут 7 тыс. дворников
Служебное авто в Саратове арестовали за 106 неоплаченных штрафов
В Саратовской области 115 пар отметили золотую свадьбу
В Марксе ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку
Полицейские Саратова раскрыли кражу 3,2 тыс. долларов почти годичной давности
Угонщик застрял на нечищенных дорогах Саратова
В Ртищевском районе пьяный водитель сбил 73-летнего пенсионера и скрылся
В Саратове не восстановлена работа транспорта