В Саратовской области 115 пар отметили золотую свадьбу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-28T10:56:21+03:00

А две пары — железную

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Сегодня, 28 декабря, на пресс-завтраке в спецотделе по делам ЗАГС начальник управления Юлия Пономарева рассказала, сколько пар отметили какой юбилей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», серебряную свадьбу отметили 44 пар, жемчужную — 23, а изумрудную (55 лет) — 17 пар.

Полвека вместе прожили 115 семей. Они смогли отпраздновать золотую свадьбу. Бриллиантовую, то есть 60 лет вместе, — 29 пар.

Двое пар в Саратове и Балакове справили железную свадьбу. Это 65 лет совместной жизни.

В исправительных учреждениях узами брака связали себя 368 человек. Больше всего регистраций было в Ленинском районе Саратова.