2018-12-28T10:46:56+03:00
Происшествия

В Марксе ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку

Он бросил пострадавшую и скрылся с места ДТП
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Полиция Маркса Саратовской области разыскивает неизвестного водителя, который сбил на дороге девушку.

Как сообщила в дежурную часть ОМВД России по Марксовскому району очевидец происшествия, около 16:30 27 декабря напротив дома №13/1Б по проспекту Строителей неустановленный автомобиль наехал на 16-летнюю девушку.

Пострадавшая шла по проезжей части в попутном направлении. Водитель с места ДТП скрылся.

Медики осмотрели девушку и отпустили ее домой для амбулаторного лечения. Сейчас ведется розыск нарушителя.

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