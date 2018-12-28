В Марксе ищут водителя, сбившего 16-летнюю девушку
Он бросил пострадавшую и скрылся с места ДТП
Изменить размер текста:
Полиция Маркса Саратовской области разыскивает неизвестного водителя, который сбил на дороге девушку.
Как сообщила в дежурную часть ОМВД России по Марксовскому району очевидец происшествия, около 16:30 27 декабря напротив дома №13/1Б по проспекту Строителей неустановленный автомобиль наехал на 16-летнюю девушку.
Пострадавшая шла по проезжей части в попутном направлении. Водитель с места ДТП скрылся.
Медики осмотрели девушку и отпустили ее домой для амбулаторного лечения. Сейчас ведется розыск нарушителя.