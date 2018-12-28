2018-12-28T10:05:58+03:00
Происшествия

Полицейские Саратова раскрыли кражу 3,2 тыс. долларов почти годичной давности

Преступление совершил мужчина, уже находящийся под арестом за другое преступление
Ольга Муравлёва
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В Волжском районе полицейские Саратова вчера, 27 декабря, раскрыли кражу золота и денег, которая произошла 17 января 2018 года, а также подобное преступление, совершенное 2 октября 2017.

- В тот январский день, в 16:43, с заявлением обратилась 26-летняя гражданка. Она рассказала, что в течение пары прошедших часов у нее из частного дома похитили золотые изделия, 195 тыс. рублей и 3,2 тыс. долларов США, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В октябре же в полицию пришел 49-летний мужчина и рассказал, что ночью 2 октября к нему в частный дом и украли 161 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и 27 декабря 2018 установили, что к преступлениям причастен 31-летний мужчина. Его уже арестовали в ноябре 2018 за другое преступление и теперь он под арестом.

Стоит отметить, что гражданин привлекался и ранее. Он отбывал многочисленные сроки за кражи. В похищении золота и денег рецидивист признался, но украденное не вернул, успел потратить.

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