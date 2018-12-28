Угонщик застрял на нечищенных дорогах Саратова
Мужчина не смог увезти «пятнадцатую»
В Саратове машины не могут выехать с парковокФото: Дарья Вострикова
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Полиция Саратова задержала угонщика, который застрял на нечищенных дорогах.
- Хозяин ВАЗ-2115 сообщил о попытке угона его автомобиля с улицы Топольчанская, — рассказали «КП-Саратов» в полиции.
Однако злоумышленник не смог выехать, так как машина застряла в снегу на парковке.
Мужчине пришлось выйти из салона, хотя он прихватил оттуда кошелек и портмоне с 10 тыс. рублей.
Незадачливого грабителя удалось задержать буквально в 150 м от машины. Росгвардейцы доставили его в полицию. Возбуждены уголовные дела за кражу и угон.