Угонщик застрял на нечищенных дорогах Саратова

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-28T10:44:59+03:00

В Саратове машины не могут выехать с парковок Фото: Дарья Вострикова

Изменить размер текста: A A

Полиция Саратова задержала угонщика, который застрял на нечищенных дорогах.

- Хозяин ВАЗ-2115 сообщил о попытке угона его автомобиля с улицы Топольчанская, — рассказали «КП-Саратов» в полиции.

Однако злоумышленник не смог выехать, так как машина застряла в снегу на парковке.

Мужчине пришлось выйти из салона, хотя он прихватил оттуда кошелек и портмоне с 10 тыс. рублей.

Незадачливого грабителя удалось задержать буквально в 150 м от машины. Росгвардейцы доставили его в полицию. Возбуждены уголовные дела за кражу и угон.