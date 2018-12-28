2018-12-28T10:44:59+03:00
Происшествия

Угонщик застрял на нечищенных дорогах Саратова

Мужчина не смог увезти «пятнадцатую»
Екатерина Семенова
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В Саратове машины не могут выехать с парковокВ Саратове машины не могут выехать с парковокФото: Дарья Вострикова
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Полиция Саратова задержала угонщика, который застрял на нечищенных дорогах.

- Хозяин ВАЗ-2115 сообщил о попытке угона его автомобиля с улицы Топольчанская, — рассказали «КП-Саратов» в полиции.

Однако злоумышленник не смог выехать, так как машина застряла в снегу на парковке.

Мужчине пришлось выйти из салона, хотя он прихватил оттуда кошелек и портмоне с 10 тыс. рублей.

Незадачливого грабителя удалось задержать буквально в 150 м от машины. Росгвардейцы доставили его в полицию. Возбуждены уголовные дела за кражу и угон.

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