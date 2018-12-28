В Ртищевском районе пьяный водитель сбил 73-летнего пенсионера и скрылся

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-28T10:31:38+03:00

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В селе Малиновка Ртищевского района пьяный водитель, управляя автомобилем Ford, сбил 73-летнего пенсионера и покинул место происшествия.

- Сегодня, 28 декабря, в 06:00 на улице Крупской неизвестный на тот момент водитель, на неустановленном автомобиле сбил пенсионера и покинул место ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Позже, в ходе оперативных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, который во время наезда на пенсионера находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь водителю, который в пьяном виде сбил человека, не оказал ему помощь и покинул место ДТП, кроме лишения водительских прав грозит арест на 15 суток, на период всех новогодних праздников.