В Ртищевском районе пьяный водитель сбил 73-летнего пенсионера и скрылся
В селе Малиновка Ртищевского района пьяный водитель, управляя автомобилем Ford, сбил 73-летнего пенсионера и покинул место происшествия.
- Сегодня, 28 декабря, в 06:00 на улице Крупской неизвестный на тот момент водитель, на неустановленном автомобиле сбил пенсионера и покинул место ДТП, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Позже, в ходе оперативных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, который во время наезда на пенсионера находился в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь водителю, который в пьяном виде сбил человека, не оказал ему помощь и покинул место ДТП, кроме лишения водительских прав грозит арест на 15 суток, на период всех новогодних праздников.