2018-12-28T09:44:51+03:00
Общество

В Саратове не восстановлена работа транспорта

Мэрия: Большая часть общественного транспорта в Саратове работает по графику
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Транспортные службы проводят мониторинг выхода на линию.

Большая часть автобусов и электротранспорта работает в соответствии с графиком. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным МКУ «Транспортное управление», автобусный маршрут №13 вернулся к штатной схеме движения. Однако микроавтобусы №№61 и 68 сегодня следуют по укороченному маршруту до улицы Деловая. Здесь на пересечении с Тверской проводит вскрышные работы бригада ПАО «Т Плюс».

Также не возобновил полноценное движение по маршруту трамвай №5.

Троллейбусы №5 ходят в Ленинский район только до площади Ленина. Дальше они не могут проехать дальше из-за большегруза, перекрывшего дорогу.

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