В Марксе мужчина забил собутыльника за негатив в адрес женщин

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-28T09:42:00+03:00

Он признал свою вину и был арестован

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В Марксе Саратовской области взят под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 32-летний мужчина.

Следствие считает, что 24 декабря гражданин распивал алкоголь со своей супругой и приятелем. Во время застолья гость нелестно высказался о женщинах, и хозяин несколько раз ударил его по лицу.

30-летний потерпевший упал, ударившись головой о тумбочку. При этом злоумышленник продолжал его избивать.

После этого он с женой вывели гостя на улицу и посадили на лавочку. Прохожие вызвали ему «скорую помощь», но мужчина скончался в больнице на следующий день.

32-летнего злоумышленника задержали, он признал свою вину.