2018-12-28T09:39:15+03:00
Общество

В новогоднюю ночь закроют центр Энгельса

Ограничения вводятся и в поселке Приволжский
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На время праздничных мероприятий в Энгельсе временно ограничат движение и стоянку транспортных средств.

В администрации Энгельсского района сообщили о решении закрыть для транспорта центральные улицы. По распоряжению комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи ограничения вступают в силу с 22:00 31 декабря 2018 года и продлятся до 02:00 1 января 2019 года.

Ограничивается движение и стоянка транспорта по улице Телеграфная на участке от площади Свободы до улицы Пушкина, по площади Свободы на участке от набережной имени генерал-лейтенанта М. М. Рудченко до улицы Телеграфная, а также по площади Ленина на участке от Горького до площади Свободы.

Кроме того, перекрытия распространятся на поселок Приволжский.

Здесь движение ограничивают по улице Энгельс-19, 2-й квартал на участке от Энгельс-19, 3-й квартал от дома №15 до №10 5-го квартала Энгельс-19.

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