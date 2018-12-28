В новогоднюю ночь закроют центр Энгельса
На время праздничных мероприятий в Энгельсе временно ограничат движение и стоянку транспортных средств.
В администрации Энгельсского района сообщили о решении закрыть для транспорта центральные улицы. По распоряжению комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи ограничения вступают в силу с 22:00 31 декабря 2018 года и продлятся до 02:00 1 января 2019 года.
Ограничивается движение и стоянка транспорта по улице Телеграфная на участке от площади Свободы до улицы Пушкина, по площади Свободы на участке от набережной имени генерал-лейтенанта М. М. Рудченко до улицы Телеграфная, а также по площади Ленина на участке от Горького до площади Свободы.
Кроме того, перекрытия распространятся на поселок Приволжский.
Здесь движение ограничивают по улице Энгельс-19, 2-й квартал на участке от Энгельс-19, 3-й квартал от дома №15 до №10 5-го квартала Энгельс-19.