В Вольске у пенсионера на улице отобрали 200 рублей
Преступника задержали в тот же день
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В Вольске вчера утром, 27 декабря, ограбили 76-летнего пенсионера. Он пошел с заявлением в полицию.
- Мужчина рассказал, что в 11:00 во дворе дома №206 по улице Льва Толстого неизвестный отобрал у него 200 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и задержали 27-летнего парня. Злоумышленник уже отбывал сроки ранее за кражи и угон.
Пенсионеру не удалось вернуть деньги.