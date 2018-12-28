2018-12-28T08:52:10+03:00
Происшествия

В Вольске у пенсионера на улице отобрали 200 рублей

Преступника задержали в тот же день
Ольга Муравлёва
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В Вольске вчера утром, 27 декабря, ограбили 76-летнего пенсионера. Он пошел с заявлением в полицию.

- Мужчина рассказал, что в 11:00 во дворе дома №206 по улице Льва Толстого неизвестный отобрал у него 200 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и задержали 27-летнего парня. Злоумышленник уже отбывал сроки ранее за кражи и угон.

Пенсионеру не удалось вернуть деньги.

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