СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-28T08:55:42+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал итоги Госсовета, в котором принял участие.

- Заседание Госсовета прошло в завершении Года добровольца. И, подводя итоги, президент подчеркнул, что поддержка волонтерства не ограничивается календарными сроками и обязательно будет продолжена. Владимир Путин также сделал акцент на том, что запрос молодежи на участие в движении растет, и государство должно его поддерживать, в том числе — за счет специальных образовательных программ. Причем поддерживать каждую инициативу — начиная уборкой мусора и заканчивая донорством.

Со своей стороны хочу отметить, что за этот год был выявлен колоссальный ресурс в лице многомиллионного волонтерского движения. Это по стране. А в Саратовской области – свыше 90 тыс. человек. Большинство — молодежь, что не может не радовать. Значит, преемственность сохраняется. Нравственные ценности, стремление к справедливости передаются от поколения к поколению и в молодых проявляются через добрые дела и поддержку всех государственных начинаний. Силами добровольцев проведено 800 мероприятий с общим охватом — 700 тыс. человек, а это треть нашего населения. Благодаря чему область стала одним из пилотных регионов, где реализуется проект по внедрению Стандарта развития добровольчества. Но статистика — не главное. Важно, что движение самоорганизуется, несет объединяющее начало, приобретает системность, а значит, ставит перед собой общественно значимые цели и задачи, делится опытом. Знаковым событием для нас стало проведение в Саратове первого Окружного форума добровольцев из ПФО и ЮФО. Также впервые в 2018 году мы организовали региональный конкурс, направленный на финансирование молодежных проектов. Кроме того, значительно увеличили бюджетную поддержку социально ориентированных НКО. Если еще год назад она не превышала 1,4 млн рублей, то в этом составила почти 20 млн.

Важно двигаться дальше. Работать с молодежью так, чтобы доверяя государству, она оставалась надежным и неформальным помощником в заботе о людях. Для этого исполнительная власть должна применять передовые управленческие подходы, не отставать от молодых в освоении современных технологий, чутко откликаться на амбициозные и перспективные идеи, исходящие от участников добровольческого движения. Президент сравнил его с глотком свежего воздуха, и эту атмосферу важно сохранить, — сказал Радаев.