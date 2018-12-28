В Саратове за кражу мобильного телефона задержали рецидивиста

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-28T08:54:02+03:00

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Полицейские Октябрьского района Саратова раскрыли кражу мобильного телефона. Подозреваемый был арестован за другое преступление в соседнем районе.

- Согласно заявлению потерпевшей, знакомый тайно проник в ее квартиру и украл мобильный телефон. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый, ранее неоднократно судимый 25-летний мужчина, во время его поисков был арестован за подобную кражу в Татищевском районе. На время разбирательства по обоим эпизодам преступлений рецидивист останется под арестом.