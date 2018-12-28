2018-12-28T08:37:14+03:00
Происшествия

Из горящего дома в Заводском районе эвакуировали восемь человек

Пожарные тушили здание больше четырех часов
Екатерина Семенова
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Вечером 27 декабря в Заводском районе Саратова горел пятиэтажный дом.

- Сообщение о возгорании бытовок в здании на Ново-Крекингской улице поступило в 20:46, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

На место происшествия выезжали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Специалисты эвакуировали из горящего дома восемь жителей.

Площадь пожара составила 42 кв. м. Справиться с огнем удалось к часу ночи.

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