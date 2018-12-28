2018-12-28T08:31:09+03:00
Происшествия

В Балтайском районе мужчина украл из сельского магазина ящик водки

Он совершил преступление перед Новым годом
Екатерина Семенова
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В полицию Балтайского района Саратовской области 27 декабря поступило сообщение о взломе магазина.

- По словам 58-летнего мужчины, ночью неизвестные выломали запасную дверь магазина села Осановка. Оттуда злоумышленники похитили ящик водки «Родник» по 0,5 литра, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Кроме того, были украдены продукты питания и сигареты. Общая сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 40-летнего мужчину. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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