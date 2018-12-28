2018-12-28T08:26:06+03:00
Общество

В домах на улице Киселева восстановлено теплоснабжение

По квартирам пройдут тепловые инспекторы «ЭнергосбыТ Плюс»
Екатерина Семенова
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Энергетики саратовского филиала «Т Плюс» в 24:00 восстановили штатный режим теплоснабжения на 26 объектах на улице Киселева. Сегодня для дополнительной проверки параметров работы системы по всем этим домам пройдет тепловая инспекция «Энергосбыт Плюс».

Напомним, работы на улице Киселева стали частью профилактических мероприятий, которые энергетики саратовского филиала «Т Плюс» проводят перед новогодними праздниками во всех городах своего присутствия. Они нацелены на повышение надежности работы оборудования, определение слабых участков сетей и их своевременную локализацию.

Энергетики приносят извинения жителям за причиненные неудобства

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