В Балашовском районе прокуратура возбудила дело из-за облупившейся штукатурки

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-28T08:24:36+03:00

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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, житель поселка Первомайский пожаловался на разрушающийся дом.

Оказалось, что здание №1 по улице Первомайская действительно находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, на стенах облупилась штукатурка и краска, выходы на крышу неисправны.

Прокуратура Балашова внесла представление председателю правления ТСЖ «Первомайское». Возбуждено дело об административном правонарушении.