Под Саратовом с трассы слетел и перевернулся Land Cruiser

СЕГОДНЯ 07:44 2018-12-28T08:22:40+03:00

В нем была семья с тремя детьми

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В Энгельсском районе Саратовской области минувшим вечером, 27 декабря, перевернулся внедорожник, в котором ехали пять человек, в том числе трое детей.

ДТП случилось на трассе по направлению к Ершову. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и автомобиль слетел в кювет, где перевернулся.

- В машине находилась семья из пяти человек — кроме родителей еще три девочки в возрасте 14-15 лет, — сообщил спецкор «КП-Саратов».

Благодаря системам безопасности машины, они получили только легкие травмы.

Медики оказали первую помощь девочкам, взрослые от нее отказались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.