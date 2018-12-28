Под Саратовом с трассы слетел и перевернулся Land Cruiser
В нем была семья с тремя детьми
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В Энгельсском районе Саратовской области минувшим вечером, 27 декабря, перевернулся внедорожник, в котором ехали пять человек, в том числе трое детей.
ДТП случилось на трассе по направлению к Ершову. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и автомобиль слетел в кювет, где перевернулся.
- В машине находилась семья из пяти человек — кроме родителей еще три девочки в возрасте 14-15 лет, — сообщил спецкор «КП-Саратов».
Благодаря системам безопасности машины, они получили только легкие травмы.
Медики оказали первую помощь девочкам, взрослые от нее отказались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.